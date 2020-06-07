В Подмосковье вспыхнул склад с кинодекорациями

В ночь на воскресенье, 7 июня, в подмосковном поселке Горки Ленинские на территории киногородка произошло крупное возгорание на складе с кинодекорациями. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Московской области.

Отмечается, что информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 02:50 мск.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление на втором этаже склада с кинодекорациями», - говорится в сообщении.

В 04:40 пожар был локализован на площади 600 квадратных метров.

К ликвидации огня привлечены 81 человек и 25 единиц техники. Из них 44 человека и 14 единиц техники от МЧС.