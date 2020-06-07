Бани, библиотеки и спортзалы: в Калининградской области смягчают ограничительный режим

С воскресенья, 7 июня, в Калининградской области возобновляют свою работу фитнес-центры, бани, библиотеки, солярии, массажные салоны и другие организации. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Однако, в библиотеках пока не будут работать читальные залы, в спортивных центрах можно проводить только индивидуальные или самостоятельные тренировки. В банях и саунах пока под запретом использование бассейнов и купелей.

«В полноценном режиме начинают функционировать торговые центры и магазины, не имеющие отдельного входа. Смягчается и масочный режим. Маску не нужно будет носить, передвигаясь по улицам. В остальных случаях — необходимо», - говорится в сообщении.

С понедельника, 8 июня, местные жители смогут забронировать места в домах отдыха, отелях и пансионатах, которые расположены в прибрежной зоне.

Ранее в Калининградской области отмечалась самая благоприятная ситуация с COVID-19 в стране. На данный момент, в регионе общее число выявленных случаев инфицирования составляет 1 736 человек. За весь период пандемии скончались 24 пациента с коронавирусом.