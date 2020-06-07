В Китае не осталось регионов с высоким уровнем угрозы по COVID-19

Власти Китая смогли переломить негативную ситуацию с дальнейшим распространением коронавируса. Теперь вся территория КНР стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой.



В одной из последних, уровень опасности по COVID-19 был понижен в северо-восточной провинции Цзилинь. Таким образом в Китае не осталось регионов с высоким или средним уровнем угрозы заражения COVID-19.



Это уже вторая попытка Китая окончательно избавиться от коронавируса. Около месяца назад Пекин уже сводил эпидемиологическую угрозу к минимуму, напоминает РИА Новости, однако из-за локальной вспышки заболеваемости в провинции Цзилинь и единичных случаев в Ухане, уровень угрозы пришлось вновь поднять.



