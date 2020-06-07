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В Китае не осталось регионов с высоким уровнем угрозы по COVID-19

Ян Брацкий
07:05 07.06.2020
Уровень опасности по COVID-19 был понижен в северо-восточной провинции Цзилинь. Таким образом в Китае не осталось регионов с высоким или средним уровнем угрозы коронавируса.
В Китае не осталось регионов с высоким уровнем угрозы по COVID-19

Власти Китая смогли переломить негативную ситуацию с дальнейшим распространением коронавируса. Теперь вся территория КНР стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой. 
  
В одной из последних, уровень опасности по COVID-19 был понижен в северо-восточной провинции Цзилинь. Таким образом в Китае не осталось регионов с высоким или средним уровнем угрозы заражения COVID-19. 
  
Это уже вторая попытка Китая окончательно избавиться от коронавируса. Около месяца назад Пекин уже сводил эпидемиологическую угрозу к минимуму, напоминает РИА Новости, однако из-за локальной вспышки заболеваемости в провинции Цзилинь и единичных случаев в Ухане, уровень угрозы пришлось вновь поднять. 
  
 

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