Сохранность, как в легендарных Помпеях: под Вероной обнаружена уникальная мозаика

В провинции Верона власти города Неграр-ди-Вальполичелла сообщили об уникальной археологической находке, которая сможет развенчать миф о загадочной римской вилле, найденной в этих местах.

По словам мэра города Роберто Грисони, археологи обнаружили под виноградниками фундамент древнеримской виллы и мозаичный пол. Специалисты сравнивают качество найденных артефактов с объектами в легендарном городе Помпеи, погибшем в результате извержения Везувия.

«Раскопки призваны определить конкретный периметр виллы, потому что когда ее обнаружили в 1922 году, были проведены довольно точные исследования, но затем многие вещи оказались забыты или из-за денежных вопросов заморожены», - пояснил в интервью РИА Новости мэр.

Предположительная площадь найденной виллы около 1 тысячи квадратных метров. Такой вывод ученые сделали на основе измерений главного зала в здании, размер которого составил 7 на 10 метров. Также существуют и другие комнаты, свидетельствующие о богатстве дома.

«Цвета и качество материалов таковы, что ее как будто построили вчера», - сказал Грисон.

Предположительное время постройки древнеримской виллы - III век нашей эры. Археологи нашли мозаичный пол на глубине полутора метров под виноградниками, из которых производятся знаменитое местное вино Амароне.

«Римская вилла в этих местах — это старинный археологический миф, который появился еще в XIX веке. После первых раскопок ее следы затерялись», - пояснил глава управления Вероны по археологии, изящным искусствам и ландшафту Винченцо Тине.

Власти города Неграр планируют после завершения раскопок открыть на этом месте археологический парк. Они готовы обсуждать детали с владельцами виноградников, где обнаружена вилла. Предприниматели готовы к сотрудничеству и понимают, что винодельческой провинции выгодно иметь такую уникальную достопримечательность.