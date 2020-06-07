«Надо взламывать»: Онищенко призвал к отмене ограничений из-за COVID-19

Не стоит затягивать с выходом из режима самоизоляции, который был объявлен из-за пандемии коронавирусной инфекции по всей стране. В этом уверен бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Государственной думы Геннадий Онищенко. С его слов, медлительность в этом процессе может быть губительной, особенно в культурной сфере.

«Это надо взламывать, нужно более решительно выходить из этих мер. С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное - люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», - приводит РИА Новости слова Онищенко.

Однако не стоит забывать о профессиональном мониторинге ситуации, оговорился экс-санитарный врач страны. Для этого необходимо проанализировать течение пандемии на североамериканском континенте, считает депутат, чтобы спрогнозировать ситуацию с COVID-19 в России осенью.

С Геннадием Онищенко солидарен и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Он также считает, что необходимо выстроить правильную логику ослабления ранее принятых мер, чтобы не спровоцировать новый всплеск заболеваемости. По данным оперативного штаба, в России зафиксировано 458 689 случаев коронавирусной инфекции, 221 388 пациентов выздоровели и вернулись к обычной жизни, 5725 человек спасти не удалось.