Как сберечь других: врач дал совет людям, переболевшим COVID-19

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, все равно должны соблюдать меры безопасности, соблюдать дистанцию и мыть руки, чтобы не заразить окружающих. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Он добавил, что переболевший человек может быть переносчиком вируса и не должен «везде ходить, хвататься за все подряд».

«Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы все равно можете взяться за дверную ручку, получить «в руку» коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его», - пояснил врач в своем Instagram.

По последним данным, в России зафиксирован 193 061 случай инфицирования коронавирусом. Общее число летальных исходов составляет 2 864 человека. В стране получили лечение и выздоровели 100 431 пациент.