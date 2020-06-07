Возвращение к жизни: траты россиян на бронирование отелей выросли на треть

В мае траты россиян на бронирование номеров в отелях увеличились на треть. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных.

«Средний чек покупки в категории “отели” составил 1610 рублей, что на 13% выше, чем в апреле. Объем продаж при этом вырос на 30%», - привели данные аналитики.

Экспертами были изучены данные за май по бронированию проживания в отелях и предоплате дополнительных услуг, которые сравнили с апрельскими показателями.

Спрос на бронирование отелей отмечается в Крыму и Краснодарском крае. Эксперты это связывают с тем, что россияне устали от самоизоляции из-за пандемии коронавируса и испытывают потребность в смене обстановки. Однако, ажиотажа на бронирование зафиксировано не было и скорее всего в этом сезоне не будет. Этим летом гостинично-курортному бизнесу придется пройти проверку на прочность, отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что в Крыму на лето забронировано около 70% номерного фонда мини-отелей и пансионатов. Основной поток туристов на курорты ожидается в июле и августе.