Эксперт оценил необходимость установки антивируса на смартфон

Подумать над установкой антивирусных приложений в первую очередь стоит владельцам смартфонов, которые работают на ОС Android. Эта система более подвержена хакерским атакам, чем iOS. Об этом рассказал IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Это открытая операционная система. Ею пользуются все производители смартфонов, кроме Apple. Корпорация из США постепенно теряет долю рынка смартфонов, и все больше устройств в мире работает на Android. Это дает больше “возможностей” для деятельности хакеров и мошенников» - пояснил эксперт РИА Новости.

Кричевский добавил, что Google, разработавший ОС Android, сам выпускает антивирусные программы, а в его браузере есть встроенная защита, в том числе и для смартфонов. Но владельцам все-таки стоит позаботиться о защите своих устройств, уточнил эксперт. Можно посмотреть отзывы и выбрать какую-то бесплатную программу, или приобрести пакет, в которых есть защита и для компьютеров, и для смартфонов.

Ранее эксперты посоветовали не использовать один и тот же пароль в нескольких сервисах, чтобы снизить риск утечки личной информации и защитить свои данные. Пользователю не нужно делить учетную запись с родственниками или друзьями, а также предоставлять доступ к папкам.