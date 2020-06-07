В Дагестане найдены три боевых снаряда

В Дагестане в Карабудахкентском районе найдены и обезврежены три старых боевых снаряда неизвестного происхождения. Об этом сообщили в субботу, 6 июня, в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

«Опасные предметы были обнаружены сотрудниками регионального МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий», - говорится в сообщении.

Был проведен осмотр найденных снарядов. Их идентифицировали, как 120 мм осколочно-фугасные реактивные снаряды со следами коррозии. Взрывотехники каспийского ОМОН уничтожили на месте опасную находку.