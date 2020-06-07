Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Космический клининг: Роскосмос запатентовал «сачок» для ловли орбитального мусора

Ян Брацкий
04:49 07.06.2020
Ученые предлагают буксировать мусор в плотные слои атмосферы, в которых он будет сгорать, либо уводить его на орбиту захоронения. 
Космический клининг: Роскосмос запатентовал «сачок» для ловли орбитального мусора
© Фото: Роскосмос

Государственная корпорация «Роскосмос» запатентовала «сачок» для ловли космического мусора. Ученые всего мира давно пришли к выводу, что захламление околоземного пространства может привести к «Эффекту Кесслера» - ситуации, при которой осуществление космических полетов станет невозможным. Ситуация усугубляется тем, что фрагменты мусора при столкновении распадаются на более мелкие частицы, увеличивая тем самым число фрагментов мусора на орбите.  

«Изобретение может быть использовано для очистки околоземного космического пространства от относительно крупного по размеру мусора, такого как прекратившие активное существование космические аппараты, разгонные блоки, последние ступени ракет», - говорится в описании на сайте Роспатента.

Устройство представляет из себя конусовидную сеть с маневровыми двигателями. При этом, вершина конуса, основание которого закреплено раздвижной рамой, крепится тросом к космическому аппарату. Когда объект космического мусора оказывается внутри сети, она сжимает его в «мешке».

«Далее осуществляется буксировка объекта космического мусора, либо с целью торможения и входа в плотные слои атмосферы, либо разгоняя объект космического мусора с целью перевода его на орбиту захоронения», - говорится в документе.

Главное преимущество изобретения в том, что орбитальный уборщик может действовать автономно без участия человека и контроля с Земли. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.06.2020, 08:21
В МЧС рассказали о ходе работ на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
Дата07.06.2020, 01:50
Чеканный шаг: как в военных округах России готовятся к Параду Победы
Дата06.06.2020, 09:26
СМИ сообщили, что Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
Дата05.06.2020, 15:37
На форуме «Армия-2020» представят экспозицию из 23 танков и бронеавтомобилей
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:30 В стране и мире
Сохранность, как в легендарных Помпеях: под Вероной обнаружена уникальная мозаика
04:49 В стране и мире
Космический клининг: Роскосмос запатентовал «сачок» для ловли орбитального мусора
04:44 В стране и мире
Как сберечь других: врач дал совет людям, переболевшим COVID-19
04:24 В стране и мире
Возвращение к жизни: траты россиян на бронирование отелей выросли на треть
04:16 В стране и мире
В НАТО разработали план на случай второй волны COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Как сберечь других: врач дал совет людям, переболевшим COVID-19
В США сравнили сравнили скафандр SpaceX с российским «Соколом»
Видео
Полутеневое лунное затмение в небе над Екатеринбургом сняли на видео
«Вы никогда не забудете ее вкус»: В Китае восхитились качеством российской колбасы
За минуты до катастрофы: мужчина успел отправить матери селфи перед гибелью
Видео
Удар молнии разорвал надвое самый большой в мире флаг США: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.