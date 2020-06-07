Космический клининг: Роскосмос запатентовал «сачок» для ловли орбитального мусора

Государственная корпорация «Роскосмос» запатентовала «сачок» для ловли космического мусора. Ученые всего мира давно пришли к выводу, что захламление околоземного пространства может привести к «Эффекту Кесслера» - ситуации, при которой осуществление космических полетов станет невозможным. Ситуация усугубляется тем, что фрагменты мусора при столкновении распадаются на более мелкие частицы, увеличивая тем самым число фрагментов мусора на орбите.

«Изобретение может быть использовано для очистки околоземного космического пространства от относительно крупного по размеру мусора, такого как прекратившие активное существование космические аппараты, разгонные блоки, последние ступени ракет», - говорится в описании на сайте Роспатента.

Устройство представляет из себя конусовидную сеть с маневровыми двигателями. При этом, вершина конуса, основание которого закреплено раздвижной рамой, крепится тросом к космическому аппарату. Когда объект космического мусора оказывается внутри сети, она сжимает его в «мешке».

«Далее осуществляется буксировка объекта космического мусора, либо с целью торможения и входа в плотные слои атмосферы, либо разгоняя объект космического мусора с целью перевода его на орбиту захоронения», - говорится в документе.

Главное преимущество изобретения в том, что орбитальный уборщик может действовать автономно без участия человека и контроля с Земли.