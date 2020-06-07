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На Украине разворовали прибывший на модернизацию МиГ-29

Ян Брацкий
03:37 07.06.2020
Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов самолета, часть из которых уже удалось найти. 
На Украине разворовали прибывший на модернизацию МиГ-29
© Фото: Минобороны Украины, flickr

Прибывший на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод истребитель МиГ-29 разворовали по запчастям. Неизвестные сняли с самолета более 20 узлов и агрегатов.

Представитель завода заявил, что самолет прибыл на предприятие уже в разукомплектованном состоянии. По факту произошедшего Генеральное бюро расследований Украины проводит проверку, пишут «Известия» со ссылкой на украинское издание Defence Express.

Доставленный на модернизацию боевой самолет не первая жертва неизвестных похитителей. Ранее такие же агрегаты были украдены с аналогичных истребителей, стоящих у комендатуры возле предприятия. 
На данный момент все работы по модернизации МиГ-29 приостановлены. Часть похищенного удалось найти на территории завода, сейчас следователи выясняют личности воров.

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