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Российские военные доставили 1,2 тонны продуктов в отдаленный сирийский поселок Арна

Павел Ремнев
05:05 07.06.2020
Продуктовые наборы передали местной администрации поселка Арна, представители которой распределят гуманитарную помощь среди наиболее нуждающихся семей. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Представители российского Центра по примирению враждующий сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь жителям небольшого поселка Арна на границе с Ливаном. Ситуация с продовольствием в этом населенном пункте сложная, поэтому продовольственные наборы от российских военных разберут быстро. Колонна грузовиков преодолела извилистую горную дорогу перед тем, как въехала в Арну.

Сначала разведка с воздуха, затем работают саперы. Мины могут быть повсюду, ведь здесь совсем недавно были бои. Даже просто ходить без миноискателя по земле очень рискованно.

Продовольствие сюда не завозили очень давно, поэтому люди живут только за счет того, что удается вырастить самим. Поэтому рис, консервы и сахар здесь в большом дефиците. В поселке остались женщины, дети и старики. Все молодые мужчины ушли служить в армию.

Раньше офицеры Центра по примирению передавали помощь, что называется, из рук в руки, а сейчас эпидобстановка диктует свои правила. Заранее составляется список нуждающихся, потом груз передают представителям администрации. Там уже его распределяют среди местных жителей.

«Эта помощь будет раздаваться наиболее нуждающимся семьям. Мы уже составили списки. Во время войны было очень тяжело. Хотя мы никуда не убегали, даже сами принимали беженцев», - заявил глава администрации поселка Мухаммед Салим Абу Кейс.

Местные жители рассказали российским военным еще о нескольких деревнях, где тоже не хватает продуктов и надеются на помощь из России. Эти населенные пункты могут стать конечными точками гуманитарных маршрутов уже в ближайшее время. 

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