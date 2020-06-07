В НАТО разработали план на случай второй волны COVID-19

Руководство североатлантического альянса (НАТО) разрабатывает план оказания экстренной помощи странам-членам на случай второй волны коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава военно-политического блока Йенс Столтенберг. Он уточнил, что речь идет о скоординированных действиях по борьбе с последствиями пандемии.

«Мы должны согласовать наши планы, с тем чтобы можно было быстрее и лучше помочь членам НАТО и странам-партнерам, которые тесно связаны с альянсом», - заявил Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.

Свои предложения глава альянса пообещал разослать министрам обороны в конце июня. Среди них, как ожидается, будут планы по использованию техники для перевозки медикаментов и правила использования складов для хранения медицинской продукции.