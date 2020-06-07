Уникальное явление: температурный фон в Сибири впервые превысил норму на 9 градусов

В Сибири среднемесячная температура мая превысила норму на 9 градусов, что является уникальным явлением. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В регионе Западной Сибири в районе Обской губы превышение составляло 9 градусов. Конечно, это уникальная ситуация и очень редкое событие», - сказал ученый РИА Новости.

Он уточнил, что на севере Западной Сибири отклонение от нормы составило от + 8 и более градусов. На территории, в которую вошли Обская губа, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область были отклонения от нормы на +6 градусов. В Новосибирске среднемесячная майская температура была выше стационарного значения (средние показатели, которые фиксируются в течение десятилетий) на 6,3 градуса, в Кемерово – на 5 градусов, в Барнауле – на 5,1 градуса.

«Изменчивость летних месяцев существенно меньше чем зимних. Отклонение в 8 градусов зимой в любую сторону не часто, но встречается. Если же это повторяющееся событие, то это переход на новый климат. Допустим, в течение десятилетия будут случаться такие аномалии: то на 8 градусов, то на 9. Это невероятно, это значит, что происходит изменение на новый климат», - пояснил Вильфанд.

Он отметил, что повторяющиеся события, которые исключаются из стационарного ряда, являются подтверждением стремительного потепления климата в северных широтах. Он напомнил, что скорость изменения глобальной температуры составляет 0,17 градуса за 10 лет, в умеренных широтах Евразии - 0,4 градуса за 10 лет, в полярных широтах - 0,6-0,8 градуса за 10 лет.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что на территорию Западной Сибири придет аномальная жара. Ожидалось, что температура повысится до 30 и выше градусов тепла. Роман Вильфанд майское потепление назвал первой волной тепла.