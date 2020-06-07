Минздрав Бразилии перестал публиковать данные по коронавирусу

Американский университет Джонса Хопкинса, сотрудники которого публикуют альтернативную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией в мире, удалил со своего официального сайта данные по смертности и заболеваемости в Бразилии.

Ранее Минздрав латиноамериканской страны перестал публиковать подобную информацию. Теперь на сайте Университета Бразилия помещена на последнюю строчку, так как официальные данные по ней отсутствуют.

Ранее бразильский Минздрав публиковал ежедневную сводку с трехчасовой задержкой, а с минувшей пятницы стал обнародовать усеченные данные только за последние сутки, не предоставляя сводных цифр.

Бразилия занимает второе место в мире после США по количеству инфицированных COVID-19. В стране зарегистрировано 645 771 заболевших. По числу смертей от коронавируса (35 026) государство находится на третьем месте после США и Великобритании. Власти рассчитывают, что пандемия пойдет на спад в сентябре.