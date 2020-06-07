Число заражений коронавирусом в мире достигло почти 6,8 миллионов
Среди инфицированных COVID-19 более 397 тысяч человек скончались.
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Общее число заражений коронавирусной инфекцией во всем мире дошло почти до 6,8 миллионов случаев. Такую информацию сообщает ВОЗ, опираясь на данные предоставляемой организацией статистики.
Количество летальных исходов среди инфицированных COVID-19 составило более 397 тысяч.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что ожидают с нетерпением окончания испытаний созданного российскими специалистами препарата «Авифавир», который, по уже имеющимся данным, в два раза сокращает период протекания коронавирусного заболевания.