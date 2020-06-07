Число заражений коронавирусом в мире достигло почти 6,8 миллионов

Общее число заражений коронавирусной инфекцией во всем мире дошло почти до 6,8 миллионов случаев. Такую информацию сообщает ВОЗ, опираясь на данные предоставляемой организацией статистики.

Количество летальных исходов среди инфицированных COVID-19 составило более 397 тысяч.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что ожидают с нетерпением окончания испытаний созданного российскими специалистами препарата «Авифавир», который, по уже имеющимся данным, в два раза сокращает период протекания коронавирусного заболевания.