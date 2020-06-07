СМИ: стрельбу из окна на юго-западе Москвы устроил пьяный мужчина

Открывший стрельбу из окна в Москве в районе Ломоносовский находится в состоянии алкогольного опьянения и ведет себя неадекватно.

«У стрелка очевидные признаки алкогольного опьянения. Мужчина ведет себе неадекватно», - пишет Интерфакс со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

По его словам, мужчина проживает с дочерью 2006 года рождения.

«Неизвестно, в квартире ли ребенок», - уточнил источник.

Незадолго до этого «Звезде» подтвердили в МВД, что в результате стрельбы один из прохожих оказался ранен.



На данный момент сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия на месте.