СМИ: стрельбу из окна на юго-западе Москвы устроил пьяный мужчина
По информации источника, в квартире с ним может находиться дочь-подросток.
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Открывший стрельбу из окна в Москве в районе Ломоносовский находится в состоянии алкогольного опьянения и ведет себя неадекватно.
«У стрелка очевидные признаки алкогольного опьянения. Мужчина ведет себе неадекватно», - пишет Интерфакс со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.
По его словам, мужчина проживает с дочерью 2006 года рождения.
«Неизвестно, в квартире ли ребенок», - уточнил источник.
Незадолго до этого «Звезде» подтвердили в МВД, что в результате стрельбы один из прохожих оказался ранен.
На данный момент сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия на месте.