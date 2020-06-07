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В ходе стрельбы на юго-западе Москвы пострадали двое

Анна Берестовая
23:22 07.06.2020
В настоящий момент на близлежащей территории перекрыто движение транспорта.
В ходе стрельбы на юго-западе Москвы пострадали двое
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звзеда

В ходе стрельбы, открытой неизвестным на юго-западе столицы, два человека получили ранения. Стрельба производилась из охотничьего ружья со второго этажа дома на улице Строителей 5.

Такую информацию предоставил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Оба пострадавших обратились за медицинской помощью после произошедшего инцидента.

Ранее поступала информация об одном раненном.

В настоящее время движение на близлежащей территории перекрыто.

Ранее пресс-служба московского МВД сообщала о прибытии на место стрельбы сотрудников правоохранительных органов.

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