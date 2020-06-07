Неизвестный открыл стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы

В Москве в районе Ломоносовский неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает Агентство городских новостей со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД РФ.

Злоумышленник открыл стрельбу из окна квартиры в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Строителей, дом 5, корпус 1. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия на месте. Информация о пострадавших в результате стрельбы уточняется.