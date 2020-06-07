МИД РФ указал на двойные стандарты США в ситуации с протестами

Высказываемая позиция США по поводу волнений в других странах выглядит «несуразно» на фоне нынешней внутриамериканской ситуации. Об этом заявило министерство иностранных дел России на своей странице в Facebook.

Штаты десятилетиями указывали другим странам, как они должны себя вести в случае массовых волнений, отметили в ведомстве. В качестве примера там привели высказывания экс-президента Барака Обамы в 2011 году против насилия со стороны властей в Тунисе, Бахрейне, Ливии и Йемене, пресс-секретаря Белого дома Джея Карни в 2013-м – против «злоупотребления полномочиями» силовиков при массовых беспорядках в Турции, Майка Помпео в 2019-м – против «волны насилия» к протестующим в Гонконге и другие.

«Как несуразно эти требования выглядят теперь на фоне нынешней внутриамериканской ситуации. Национальная гвардия предпринимает попытки подавить митинги силовым путем, с применением спецсредств и слезоточивого газа. В ход пошла бронетехника. Есть убитые и раненые, более 9 тысяч человек задержаны. Президент США пригрозил воспользоваться правом ввести федеральные войска в города, охваченные протестами», - отметили в российском МИД.

Там также добавили, что в подобной ситуации Вашингтону «стоит вспомнить собственные советы по соблюдению прав человека и, наконец, применить их на практике в собственной стране».