В Алтайском крае открываются санатории и непродовольственные магазины

В Алтайском крае отменяются несколько ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Указ о первом этапе снятия карантинных мер подписал губернатор Виктор Томенко.

«Смягчение режима ограничительных мер стало возможным в связи с тем, что Алтайский край выполняет методические рекомендации санитарных властей Российской Федерации по ключевым показателям - коэффициенту распространения COVID-19, охвату населения тестированием, наличию свободного коечного фонда», - сообщается на сайте регионального правительства.

Жителям края разрешат заниматься спортом на свежем воздухе, но только без использования уличных тренажеров. Также будет возобновлена работа санаторно-курортных организаций, у которых есть медицинская лицензия.

Помимо этого, откроются магазины непродовольственных товаров, парикмахерские и салоны красоты, а также зоопарки.

На проведение досуговых, развлекательных, культурных и иных мероприятий сохраняется запрет. Также не разрешено осуществлять торговлю непродовольственными товарами в нестационарных объектах.

По последним данным, в Алтайском крае зафиксировано 2319 случаев заболевания коронавирусом, 1096 пациентов вылечились, 14 скончались.