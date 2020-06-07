Замкомиссара полиции Нью-Йорка взял ответственность за мародерство в городе на себя

Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка по вопросам разведки и борьбе с терроризмом Джон Миллер взял на себя ответственность за мародерство, вандализм и грабежи, которые сопровождали протестные акции в городе, вызванные гибелью темнокожего американца Джорджа Флойда. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Если несколько сотен человек решили собраться в определенном месте в определенное время для совершения преступлений, а мы это не выявили, то это произошло по моей вине», - заявил Миллер.

Замкомиссара добавил, что он вместе с подчиненными отслеживал социальные сети, чтобы выявлять призывы к беспорядкам, но ими были не замечены признаки готовящихся налетов на магазины и рестораны.

В полиции считают, что акциями протеста воспользовались обычные преступные группировки, отметил Миллер. Он уточнил, что протестанты все чаще и чаще заявляют о своей непричастности к грабежам и беспорядкам.

США захлестнула волна протестов из-за гибели Джорджа Флойда, которого задержали за использования поддельного чека на 20 долларов. По вызову приехали четверо полицейских, один из которых придавил к земле шею Флойда и удерживал его в таком состоянии больше 8 минут. В результате задержанный скончался. Полицейские, принимавших участие в задержании, уволены. Одному предъявлено обвинение в убийстве, трем – в пособничестве и подстрекательстве к убийству.