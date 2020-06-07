СК проверяет видео с лежавшим на Вечном огне в Приморье мужчиной
Отмечается, что в настоящее время полиция устанавливает личность неизвестного.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Следственный комитет Приморья организовал проверку из-за инцидента на мемориале в городе Артем. Речь идет о размещенном в социальных сетях видео, на котором неизвестный мужчина лежит в чаше Вечного огня. Об этом сообщили в следственном управлении по региону.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка», - заявили в СУСК.
Отмечается, что в настоящее время полиция устанавливает личность неизвестного.
Видео вызвало в социальных сетях шквал критики. За то, что мужчина лег в чашу Вечного огня и поставил ноги на звезду мемориала, пользователи попросили полицию привлечь его к административной ответственности или общественным работам.