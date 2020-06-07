Террористы «Джебхат-ан-Нусры»* обстреляли четыре населенных пункта в Идлибе и Латакии

За прошедшие сутки террористы запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* обстреляли четыре населенных пункта в сирийских провинциях Идлиб и Латакия. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

«Зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Дахр-эль-Кебир, 1 обстрел населенного пункта Кафер-Мус, 1 обстрел населенного пункта Эд-Дана в провинции Идлиб, 1 обстрел населенного пункта Сандран в провинции Латакия», - сказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, контр-адмирал Александр Щербицкий.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, за прошедшие сутки не зарегистрировано, отмечается в сообщении ЦПВС.

Также контр-адмирал Александр Щербицкий заявил, что продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, который был принят в октябре 2019 года. Российская военная полиция патрулирует территории в провинциях Алеппо и Хасеке.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование аэродром МЕТРАС – ШВАЙХАН – АЙН-ИСА – АФАН – ХАК-ЭЛЬ-СУРА – КВАЙРЕС – аэродром МЕТРАС», - отметили в ЦПВС.

Кроме того, продолжает оказываться помощь сирийским гражданам.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 021,4 тонны», - сказал Щербицкий.

Также специалисты министерства обороны России оказали помощь 132 874 жителям Сирии. Мирному населению в городах Джибна, Абу-Нейтула и Алеппо выдано 1130 продовольственных наборов общим весом 5,48 тонны.

* «Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.