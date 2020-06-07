В Британии попросили отменить двухнедельный карантин для туристов

Авиакомпании British Airways EasyJet и Ryanair попросили британские власти отменить двухнедельный карантин для туристов. В письме к правительству представители авиаотрасли отметили, что он может негативно сказать на восстановлении въездного туризма.

В компаниях считают принятые властями меры, которые вступают в силу с 8 июня, «неоправданными и непропорциональными». Количество въезжающих в страну людей, по мнению перевозчиков, из-за них будет очень низким.

Авиакомпании попросили британские власти пересмотреть это решение для стран Евросоюза, так как там уровень заболеваемости ниже, чем в Соединенном Королевстве, сообщает газета Express.