Горят машины, здания и репутация: как анархия в США скажется на предстоящих выборах

Анархия в США продолжается. Смерть Джорджа Флойда - афроамериканца, задушенного белым полицейским стала лейтмотивом или даже оправданием массового насилия.

На этой неделе состоялось первое прощание с Джорджем Флойдом в Миннеаполисе. Впереди еще несколько таких служб - гроб с телом чернокожего мученика отправляется в турне по Штатам. Службу превратили в целое шоу - золотой гроб, темнокожие звезды в первом ряду, присутствуют губернатор штата и мэр города.

Результаты вскрытия публикуют выборочно - тиражируют, что смерть произошла от остановки сердца, в результате жестких приемов задержания, но при этом стараются не вспоминать, что в крови погибшего были следы наркотиков.

Забыто «героическое» прошлое Флойда. За плечами у него шесть судимостей за грабежи и хранение наркотиков. Последняя - за вооруженное ограбление, в ходе которого Флойд приставлял ружье к животу беременной белой женщины.

«Мой папа изменит мир!», - говорит шестилетняя дочь Флойда на архивной записи.

Джордж Флойд и вправду изменил мир. Убийства, аресты, поджоги, мародерства – это новая реальность сегодняшней Америки. Почти 11000 арестованных за это время по всей стране. Количество раненых и убитых полицейских растет в геометрической прогрессии.

Полиция уже не пытается сдерживаться. Если в начале протестов полицейские старались не поддаваться на провокации, то сейчас сразу применяют силу, а уже потом разбираются. Достается и журналистам. Счет раненым ведется уже на десятки. Внештатному фотографу Дэйли Биск резиновой пулей выбили глаз. Оператора CNN ранили в живот, съемочная группа немецкого канала Deutsche Welle попала под обстрел отряда полиции. Пострадали и российские журналисты. Корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву полиция распылила в лицо слезоточивый газ, а продюсера Sputnik Николь Руссел обстреляли резиновыми пулями.

По накалу гнева и жестокости не отстают и протестующие. То, что начиналось как мирные акции, с каждым днем все больше напоминает апокалипсис. Кажется, что раньше такое можно было увидеть только на Майдане или где-нибудь на Ближнем Востоке.

Погромы и беспорядки по всей стране. Акции протеста проходят буквально в каждом Штате - от Калифорнии до Массачусетса, от Аляски до Гавайев.

Бандиты и мародеры толпами приезжают в Нью-Йорк из соседних штатов, чтобы разгромить и разграбить дорогие магазины. Воруют все подряд: технику, дизайнерские сумки, даже книжный магазин не обошли стороной.

Мелкие предприниматели объединяются, чтобы сообща противостоять погромщикам. Наш соотечественник, живущий в Нью-Йорке, организовал общественные патрули. Всего за ночь собралось более 500 активистов. Вместе с единомышленниками они убирают с улиц кирпичи и бутылки, которые потом могут полететь в полицию. А также оповещают офицеров, если увидят подозрительные группы вооруженных людей. Мародеры быстро окрестили десяток серьезных мужчин «русской мафией» и теперь обходят стороной это заведение.

«Наша группа находится в южном Бруклине. Ситуация не самая хорошая, но лучше чем пару дней назад. Прошлой ночью стреляли в полицейских, ранили двух и одного порезали. Наша группа пробует делать все возможное, чтобы предотвратить какие-то проблемы с нашим районом, чтоб не было мародерства, чтобы физически не угрожали», - рассказывает автор инициативы защиты имущества в Бруклине Исаак Болтянский.

Кто считает, что и этих мер недостаточно, берет в руки оружие. За последние две недели резко вырос спрос на ружья и на курсы по юридическому обоснованию самозащиты. Проще говоря, американцы хотят узнать: как убить человека, который нападает на тебя и твою собственность, и не сесть потом за это в тюрьму.

Владельцы магазинов и ресторанов открыто винят власти за бездействие и излишнюю мягкость.

« - Вот здесь разбили, видите, пришлось ставить забор. Это мэр во всем виноват, полиция даже не приехала. - Я поддерживала этих людей, но как теперь, после такого? Я не чувствую себя в безопасности. Вон там через дорогу вообще три раза пытались ворваться внутрь», - рассказывают хозяева магазинов.

Ни жесткие действия полиции, ни введенный в половине штатов комендантский час пока не дают результатов. Трамп распорядился поднять авиацию для устрашения, мобилизовал 32 тысячи бойцов Нацгвардии и грозится использовать закон, позволяющий применять армию против протестующих. Как итог, днем на улицах - полицейские кордоны, вертолеты в воздухе, а вечером прибывает Нацгвардия, с которой шутки плохи, стреляют они без предупреждения.

Особенно досталось Трампу за то, что во время беспорядков у Белого Дома он спрятался в бункере, а потом прогулялся по оцепленным службой безопасности окрестностям и посетил пострадавшую от погромов церковь. Старый оппонент Трампа Нэнси Пелоси момент не упустила и ответила - записала обращение.

«Я думала о многих вещах, о которых говорится в Библии, которые были бы уместны с точки зрения гуманности для всех людей в нашей стране. Сейчас время исцеления. И мы должны вспомнить о роли, которая отведена президенту. О роли президента, чья обязанность - исцелять», - заявила Пелоси.

А вот бывшая советник Барака Обамы Сьюзан Райс отличилась. Видимо, руководствуясь старыми рефлексами, она нашла в истории с протестами российский след.

«Могу кое-что вам сказать по своему опыту. Я не читала докладов разведки в последнее время, но все происходящее выглядит будто разыграно по российской методичке», - заявила Райс.

Воображение любителей теорий заговоров подогрело и фотография, разлетевшееся по сети. Полицейский, на руке которое татуировка со словом «Россия» приветствует чернокожего протестующего.

«Вы снова пытаетесь разыграть карту России? Вы играете слишком долго; пожалуйста, вернитесь в реальность. Выйдите и повернитесь лицом к своим людям, посмотрите им в глаза и попробуйте сказать им, что они контролируются русскими через YouTube и Facebook», - написал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Протесты не удается взять под контроль уже две недели. С каждым днем ситуация принимает все более и более серьезный оборот. Как США будет выходить из этой ситуации, не ясно. Но понятно одно, предвыборная гонка обещает быть жаркой, потому что горит все - машины, дома, люди, страна и красная дорожка в заветный Овальный кабинет.