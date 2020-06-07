Воробьев поблагодарил Москву за помощь в борьбе с коронавирусом

Глава Московской области Андрей Воробьев поблагодарил столицу и лично мэра Сергея Собянина за помощь в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что поддержка оказывалась в самые сложные моменты.

По словам Воробьева, в выставочном центре «Крокус Экспо» было развернуто 1100 коек, так как власти «не могли рисковать». Сейчас там находятся порядка 300 пациентов с COVID-19.

«Благодарю Москву и лично мэра за поддержку в самые сложные моменты, в том числе в момент прохождения пиков», - сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Воробьев сообщил, что в регионе впервые с начала пандемии количество выздоровевших превысило число госпитализированных. Это позволило открыть многофункциональные центры, парикмахерские и бани.