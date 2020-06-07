В Башкирии найден пропавший два дня назад мальчик
Ребенок найден живым на берегу реки, в настоящее время его осматривают медики.
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Сотрудники полиции Башкирии нашли шестилетнего мальчика, который пропал два дня назад. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
«Мальчик найден живым на берегу реки, он отсутствовал дома две ночи», - сказал РИА Новости представитель пресс-службы.
В настоящее время ребенка осматривают медики.
Мальчик ушел из дома в деревне Урмантау Салаватовского района два дня назад и исчез. Поисками ребенка занимались сотрудники полиции, следователи-криминалисты и волонтеры.