В Башкирии найден пропавший два дня назад мальчик

Сотрудники полиции Башкирии нашли шестилетнего мальчика, который пропал два дня назад. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Мальчик найден живым на берегу реки, он отсутствовал дома две ночи», - сказал РИА Новости представитель пресс-службы.

В настоящее время ребенка осматривают медики.

Мальчик ушел из дома в деревне Урмантау Салаватовского района два дня назад и исчез. Поисками ребенка занимались сотрудники полиции, следователи-криминалисты и волонтеры.