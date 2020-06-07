Дружба против Китая: как США пытаются использовать формат саммита G7 в своих интересах

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Россию на осеннем саммите G7. С 2014 года, когда страна перестала участвовать в этих встречах, ее отношения с Западом не изменились. Однако в отсутствие Китая на этом мероприятии Вашингтон планирует создать новую антикитайскую коалицию. И в большой экономической битве двух гигантов позиция России может стать ключевой.

Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину в понедельник. Президенты обсудили борьбу с коронавирусом, нефтяной рынок, военное сотрудничество, но главное - Трамп хотел лично пригласить Путина на саммит «большой семерки».

«Это вопрос здравого смысла. У нас есть G7, где половина встреч посвящена России. Если бы они были там, эти вопросы было бы намного легче решить», - заявил он.

Единственная страна, которая пока поддержала идею американского президента, - Италия.

«Что касается предложения президента Трампа, могу сказать, что мы рассматриваем каждое приглашение, которое способствует диалогу на международном уровне, особенно те, которые приходят от наших союзников, - отметил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

Реакция Москвы сдержанная – «обсудим». Зато союзники Трампа по «семерке» в ярости.

«Россия была исключена из G7... и продолжающиеся с ее стороны неуважение и нарушение международных правил и норм - причина, по которой она остается и будет оставаться за пределами G7», - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Реакция Великобритании тоже была предсказуемо агрессивной. На Даунинг-стрит предупредили, что воспользуются правом вето и не дадут России сесть за стол полноправным партнером. Максимум - гостем саммита, исключительно ради хозяина встречи - Дональда Трампа.

«Россия была удалена из G7 вслед за аннексией Крыма и с тех пор не продемонстрировала никаких перемен в своем поведении, которые могли бы оправдать ее возвращение», - сказал представитель Даунинг-стрит.





Россия не принимает участие в саммите с 2014 года - с момента воссоединения с Крымом. Тогда Москву в экстренном порядке исключили из элитного клуба, буквально за несколько месяцев до встречи «восьмерки» в Сочи.



С тех пор ничего не изменилось - Крым в составе России, санкции не сняты. Однако теперь Вашингтону нужны союзники в противостоянии с Пекином. Трамп как бизнесмен предлагает сделку - место за столом саммита в обмен на дружбу против Китая. Кроме России американский президент зовет в друзья Южную Корею, Австралию и Индию, окружая Китай со всех сторон своими союзниками.

«Что объединяет эти страны? Все они находятся по периметру Китая и здесь достаточно явственно понятна идея, которую преследует Трамп. Собственно, он ее и не скрывает. Это некая идея создания некого антикитайского союза», - поясняет заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Получается именно антикитайский саммит, так как Китай на встречу никто не зовет.

«Все задают вопрос, почему не приглашают Китай. В этом смысле многие в Вашингтоне, кто не особо любит Россию, сейчас поддерживают Трампа. Ведь его цель ясна - он хочет разделить Россию и Китай», - говорит политолог Марк Алмонд.





Трамп уже давно ведет торговую войну с Китаем. Он обложил пошлинами китайские товары на сотни миллиардов долларов в год, обвинил Пекин в краже американской интеллектуальной собственности. В январе этого года страны заключили соглашение об урегулировании торговых споров, но перемирие было недолгим. Уже в конце мая Америка ввела санкции против 33 китайских хай-тек корпораций, а на этой неделе Трамп поручил министерству финансов начать реализацию пакета санкций, введенных из-за Гонконга. Несколько дней назад Трамп обозлился на Пекин из-за налога на ввоз американских лобстеров.

«Десятилетиями Китай грабил Штаты как никто другой. Мы теряли сотни миллиардов долларов в год, ведя дела с ними. Китай захватил наши заводы, наши рабочие места, подорвал состояние нашей индустрии», - заявил Трамп.

Осенний саммит для Вашингтона - это новый ход в политике сдерживания Китая. Момент удобный: Пекину хотят предъявить ответственность за коронавирус, а состав участников встречи предаст обвинениям серьезный вес. Якобы весь мир здесь - союзники могут обсудить новые санкции, пошлины и надавить на Пекин.



Россия на полях саммита в случае согласия может стать ключевым игроком - от позиции Кремля сейчас зависит расстановка сил в мире. Без Москвы изолировать Китай по-настоящему не удастся.

«Понятно, что Трамп, скорее всего, в рамках этого формата будет предлагать России какую-то большую сделку. Скорей всего, ядерную. США последовательно разрушают международный контур безопасности в глобальном смысле. Все это будет предложено разрешить на восьмерых. Думаю, что данный формат Россию не устроит, потому что мы должны учитывать, в том числе, наших союзников – Китай. Фактически, если Россия согласится на переговоры с Дональдом Трампом, это будет означать что на этих переговорах можно будет сыграть с Китаем в то, что «видите Россия вас предает, Россия общается напрямую с США». Здесь можно придумывать много интересных провокаций», - отмечает директор Центра политической информации, эксперт клуба «Валдай» Алексей Мухин.

Такой разворот - не новый. История повторяется. В 70-х годах, как раз во время создания формата «Большой семерки», подобную стратегию использовал госсекретарь США Генри Киссинджер. Он убедил тогдашнего американского президента Ричарда Никсона сблизиться с Китаем, чтобы рассорить Пекин и Москву. Киссинджер лично летал в Китай и обещал национальному лидеру Мао Цзэдуну выход из изоляции и военные технологии в обмен на вхождение в альянс по сдерживанию Советского Союза. Тогда стратегия сработала - Пекин пошёл на диалог со Штатами, что вызвало негативную реакцию в Москве.



Сейчас опять именно Киссинджер советует уже Трампу применить старую схему, но только теперь дружить с Россией в противовес Китаю. Вашингтон пытается развернуть Россию от Китая, но сделать это будет не просто - у Москвы и Пекина партнерские отношения на высоком уровне и успешное деловое сотрудничество.

«Речь идет о том, что Россия и Китай занимают скоординированную позицию в отношении диктата со стороны США и стремления США доминировать в мире. В данном случае стратегия Трампа такая же, как и у Киссинджера полвека назад: попытаться внести разлад между Россией и Китаем, разрушить этот союз, потому что для США совместные действия России и Китая представляют серьезную проблему. Россия и Китай - крупнейшие наряду с США современные державы с точки зрения экономического и политического влияния. Речь идет о том, чтобы дипломатическими, политическими действиями внести разлад в российско-китайские отношения и сделать так, чтобы каждая из этих стран оказалась в одиночку противостоящей США», - поясняет заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Россия сейчас занимает прагматичную позицию - играть по старым правилам в изменившемся мире бессмысленно. Ведь сам формат встреч как G7 и показательных переговоров закрытого клуба себя исчерпал. Это признал даже Трамп, назвав союзников «группой устаревших стран».

Формат же «двадцатки», куда входят все самые энергично развивающиеся экономики мира, включая Россию и Китай, - работает. Именно там все решают свои экономические вопросы, а не устраивают дружбу против кого-то.