Власти Нью-Йорка объявили о реформах после протестов

На фоне волны протестов в Нью-Йорке проведут реформы в полиции. Об этом сообщил глава города Билл де Блазио. По его словам, часть финансирования переключат на работу с молодежью.

«Есть множество инициатив, направленных на то, чтобы охватить молодежь, и при тесном сотрудничестве и партнерстве с городским советом мы сосредоточились на летней занятости молодежи», - приводят словам мэра РИА Новости.

В связи с этим он подчеркнул, что молодые люди не будут подвергаться полицейским мерам. При этом, по словам Блазио, реформы должны проходить таким образом, чтобы это не отразилось на безопасности города.

Следующий шаг - сделать «прозрачными» процессы дисциплинарной ответственности в правоохранительных кругах.

Беспорядки в США начались 25 мая, после того, как в ходе грубого ареста скончался чернокожий охранник ночного клуба в Миннеаполисе Джордж Флойд. Во время задержания полицейский применил к нему удушающий прием, в результате которого произошла асфиксия.