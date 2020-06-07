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Власти Нью-Йорка объявили о реформах после протестов

Иван Линдеманн
20:22 07.06.2020
Мэр города призвал переключиться на работу с молодежью и сделать «прозрачными» процессы дисциплинарной ответственности в правоохранительных кругах.
Власти Нью-Йорка объявили о реформах после протестов
© Фото: Joel Marklund globallookpress

На фоне волны протестов в Нью-Йорке проведут реформы в полиции. Об этом сообщил глава города Билл де Блазио. По его словам, часть финансирования переключат на работу с молодежью.

«Есть множество инициатив, направленных на то, чтобы охватить молодежь, и при тесном сотрудничестве и партнерстве с городским советом мы сосредоточились на летней занятости молодежи», - приводят словам мэра РИА Новости.

В связи с этим он подчеркнул, что молодые люди не будут подвергаться полицейским мерам. При этом, по словам Блазио, реформы должны проходить таким образом, чтобы это не отразилось на безопасности города.

Следующий шаг - сделать «прозрачными» процессы дисциплинарной ответственности в правоохранительных кругах.

Беспорядки в США начались 25 мая, после того, как в ходе грубого ареста скончался чернокожий охранник ночного клуба в Миннеаполисе Джордж Флойд. Во время задержания полицейский применил к нему удушающий прием, в результате которого произошла асфиксия.

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