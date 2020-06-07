Лекарства для всех форм коронавируса: в России испытывают сразу несколько отечественных препаратов

Новый отечественный препарат «Авифавир» начинает поступать в российские больницы. Уже доказано, что он вдвое сокращает продолжительность заболевания и делает пациентов безопасными для окружающих уже на пятый день лечения. Всемирная организация здравоохранения заявила, что с нетерпением ждет окончания итогов испытания российского препарата.

Изменив состав известного ранее средства от тяжелых форм гриппа, наши ученые совершили прорыв и создали лекарство для борьбы исключительно с COVID-19. «Авифавир» окружает клетки, пораженные вирусом, и не позволяет инфекции перемещаться дальше по организму.

«Когда в организме развивается такое воспаление избыточное, и это воспаление, само собой, начинает повреждать ткани организма, в том числе ткани легкого, для того, чтобы остановить это избыточное воспаление, используются препараты», - рассказал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов.

Кроме того, препарат укрепляет иммунную систему. Эффективность «Авифавира» - около 90%. Это очень высокий показатель для лекарства против такой тяжелой болезни как коронавирус.

«Заболевание течет без тяжелых осложнений. Ни один из наших пациентов, которых было всего пролечено уже более 30 человек, не был переведен в реанимацию в связи с тяжелой дыхательной недостаточностью», - заявила замдиректора по клинической работе МНОЦ МГУ им. Ломоносова Елена Павликова.

В университетской клинике МГУ новый российский препарат, который может быстрее победить инфекцию, согласились опробовать на себе все пациенты. Каждому из участников эксперимента было поручено тщательно наблюдать за изменениями в организме.

«Пытались отследить, есть ли у них какие-то нежелательные эффекты, есть ли какие-то высыпания на теле, или еще что-то появляется новое. Каждый день старались рассказывать, улучшается их самочувствие, насколько оно улучшается, сколько они готовы пройти по палате, появляется отдышка, не появляется», - заведующий приемным отделением МНОЦ МГУ им. Ломоносова Антон Потапенко.

Кирилл Миндалов - один из тех, кто в числе первых опробовал препарат. В момент госпитализации симптомы у молодого человека были типичные для коронавируса: высокая температура, затрудненное дыхание, слабость. После приема «Авифавира» Кирилл быстро пошел на поправку.

«Началось улучшение общего состояния, перестала подниматься температура. И сейчас уже чувствую себя хорошо. Прошло где-то дня 3-4, как я принимаю данный препарат», - поделился впечатлениями пациент МНОЦ МГУ им. Ломоносова Кирилл Миндалов.

«Авифавир» произведен отечественными биологами при содействии Российского фонда прямых инвестиций.

«В рекордные сроки создали компанию, которая стала производить «Авифавир». Минздрав на прошлой неделе зарегистрировал этот препарат, он стал первым в России зарегистрированным препаратом против коронавируса», - рассказал на встрече с Владимиром Путиным глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

На следующей неделе сотни тысяч упаковок «Авифавира» отправят во многие регионы страны. Когда лекарства в российских больницах будет достаточно, препарат начнут поставлять за рубеж. Уже есть десять заявок из стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Успехи российских медиков отметили и во Всемирной организации здравоохранения.

«Всемирная организация здравоохранения заинтересовалась первым зарегистрированным в России препаратом от коронавируса. Мы будет рады посмотреть на эти результаты и узнать, что появилось безопасное лекарство для заболевших», - заявила главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан.

Помимо уже зарегистрированного «Авифавира», отечественные специалисты сейчас проводят клинические испытания лекарства «Олокизумаб». Он действует эффективно при тяжелой стадии развития инфекции - когда внутренние органы уже поражены, препарат оперативно снижает воспалительный процесс. Медицинское средство тестируют в больницах Ярославской области.

«В условиях стационара - это две недели, а далее на долечивании мы наблюдаем, будем обзванивать до месяца. Рассчитываем, что с препаратом риск осложнений, риск каких-то оставшихся побочных неблагоприятных событий будет сведен к минимальному», - сообщила главный внештатный терапевт ДЗиФ Ярославской области Мария Можейко.

Нормализация ситуации с коронавирусом в России - налицо. Выздоровевших на протяжении нескольких недель уже стабильно больше, чем инфицированных. А общий коэффициент заражения уменьшается как в целом по стране, так и в столице в частности.

«Все изменяющиеся показатели в субъектах и все этапы снятия ограничений позволяют сегодня видеть, что при отмене тех или иных ограничений не наступает ухудшение ситуации в регионах. Это значит, что мы идем правильным путем, требования при их соблюдении позволяют двигаться дальше», - отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

О том, что карантин и самоизоляция в борьбе с вирусом - вещь необходимая, признали даже в Швеции. Там в начале пандемии главный эпидемиолог страны демонстративно отказался вводит режим изоляции и разрешил не носить маски на улицах, считая, что таким образом у людей вырабатывается общий иммунитет. И только сейчас, когда показатели смертности от COVID-19 в Швеции являются самыми высокими среди скандинавских стран, Андерс Тегнелл признал свою ошибку.

«Конечно, сейчас мы, изучив проблему, понимаем, что тогда надо было действовать иначе. Было бы хорошо знать более точно, что нужно закрыть для предотвращения распространение инфекции. Необходимость в более жестким мерах очевидна. Сейчас уже ничего не изменить, увы», - сказал главный эпидемиолог Швеции.

Сегодня российские медики останавливаться на достигнутом не собираются и уже работают над новым лекарством. Его можно будет использовать в тех клинических случаях, когда при инфицировании иммунная система человека активизируется настолько, что уничтожает и зараженные клетки, и здоровые. Таким образом, в России будут выпускать лекарства и для легкой, и для средней, и для тяжелой фазы заболевания коронавирусом.