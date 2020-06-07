Абрамович купил картину Мунка «Крик»

Роман Абрамович купил один из четырех вариантов знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик». За шедевр норвежского живописца российский миллиардер отдал 120 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении Sotheby’s.

В аукционном доме сообщили, что данная картина стала самой дорогой в мире. Торги проходили еще 2 мая в Нью-Йорке. Стартовая цена составила 50 миллионов долларов. Через 15 минут после начала из семи претендентов остался один.

Отмечается, что Sotheby’s планирует направить вырученные средства на строительство нового музея, гостиницы и центра искусств в Норвегии.