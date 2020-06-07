Потопы, мутанты клещей и природные катаклизмы: ученые рассказали, чем грозит глобальное потепление

В Москве и Подмосковье – настоящий потоп. На этой неделе был установлен рекорд по суточному количеству осадков. Последний раз такое было в 1969 году. Минувший май стал самым дождливым за всю историю метеорологических наблюдений. Синоптики такое «поведение» погоды - то зной, то ливневые дожди - называют «истеричным»

«На всей территории России январь-февраль были экстремально теплыми , мы пережили зиму, как во Франции. Но май сейчас аномально холодный. На фоне этих аномалий идут глобальные процессы. Глобальное потепление добавило к зиме 2-3 градуса. К лету добавило 1.5-2 градуса. Это лето может быть аномально жарким», - заявил заместитель директора по науке Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов.

Вышедшие из берегов реки сносят мосты, заливают пашни и затопляют садовые участки. Здесь была самая снежная зима за 60 лет, а потом случилось резкое потепление.

«Средний климат поменялся очень сильно за 30-40 лет . Климат характеризуется экстремальными событиями: ветрами, осадками. С увеличением потепления экстремальные события встречаются чаще», - рассказал ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики РАН Николай Дианский.

Незначительное, казалось бы, изменение температуры океана влияет и на поведение насекомых. Города Африки, Иран, Индия были атакованы полчищами саранчи. Нашествие насекомых стало самым крупным за последние 25 лет.

К нашествию саранчи усиленно готовится российский юг: от Волгоградской области до Дагестана. Прямокрылые пытаются там обосноваться после спасения бегством с Аравийского полуострова, где мощные циклоны вынудили их преодолеть пару тысяч километров.

Лихорадкой Зика, Денге и малярией могут похвастаться азиатские тигровые комары, заменившие толпу отдыхающих на Ибице. Курорты на Балеарах пусты из-за карантина, а вот бассейны с пресной водой очень даже пригодились для выведения массированного потомства. Помимо экзотических недугов их укус причиняет острую боль.

А клещи в этом году готовы подарить нам большое количество межвидовых гибридов, о чем предупреждают в новосибирском Институте химической биологии и фундаментальной медицины. Дело в том, что ученые обнаружили мутантную форму кровососущего, впитавшего наихудшие качества клеща таежного и клеща Павловского. Список опасных заболеваний, которые они переносят, расширен до неприличия. Энтомологическое открытие сделано на фоне роста укушенных.

«В районе Новосибирска и Томска обнаружено большое количество особей гибридов иксодовых клещей. Этот гибрид образует плодовитое потомство,имеет широкий сезон активности. В нашей лаборатории был разработан препарат для экстренной профилактики клещевого энцефалита. В настоящее время закончены доклинические испытания», - заявила доктор биологических наук, заведующая лабораторией молекулярной биологии Сибирского отделения Академии Наук Нина Тикунова.

Все происходящие природные катаклизмы связаны, уверяют ученые, с потеплением мирового океана. И если мы изменение температуры на 1-2 градуса не почувствуем, то для океана и всей атмосферы Земли даже колебание температуры на 0.5 градуса несет колоссальные изменения.

«Для меня было даже шоком, насколько Атлантический океан перегрелся. Его верхний слой нагрелся очень сильно, порядка одного градуса за последние 30-40 лет. С точки зрения климата, это очень и очень много. Вот почему происходят ураганы в районе США», - считает ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики РАН Николай Дианский.

Разговоры о том, что климат можно сделать подвластным человеку идут уже давно. Кого чаще всего обвиняли в обладании климатическим оружием? Конечно, Россию.

«Давно известно, что существовали технические устройства по воздействию на климат. Наши говорили, американцы искренне верили, что наводнение в Новом Орлеане - наших рук дело. Еще в 80-е годы была создана американцами и нами климатическая модель земли», - рассказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Выдохнуть может помочь осознание, что ожиданию казни - более двух тысяч лет. Ожидание фатальных катастроф, стирающих род человеческий с лица Земли за неуважение воли Создателя, уходит корнями в древность. И буквально все религии так или иначе говорят о цикличности. На развалинах старого мира возникнет иной. Занавеса над мировой историей ждали в начале эры. Средние века с чумой, научными открытиями и катаклизмами, помимо ожидание верной развязки, породили и художественное осмысление бедствий. Средневековая живопись, где Босх стал главным синоптиком конца времен со своими загадочными созданиями, пугала и напоминала. Впрочем и Брейгель оказался не так безобиден.

«Помните картину Брейгеля, когда вся Голландия замерзает и вся Голландия катается на коньках. Считается, что это вызвано взаимодействием океана и атмосферы , которое привело к такому длительному похолоданию. В России это привело к смутному времени - это когда мужики в июне на санях ездили. Вот вам климат. А это уменьшение температуры на полградуса», - утверждает ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики РАН Николай Дианский.

Впрочем, со снятием седьмой печати из видений Иоанна Богослова ассоциируют сейчас и коварный коронавирус. Как знать, может быть эти злоключения дадут новый импульс и нашей культуре.