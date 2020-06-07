Главное - безопасность: как организуют голосование по поправкам к Конституции в условиях коронавируса

В конце марта из-за пандемии президент Владимир Путин перенес дату голосования по поправкам к Конституции. Если бы не коронавирус, то свой выбор россияне сделали бы еще 26 апреля. Но ситуация меняется и с каждым днем инфицированных становится все меньше. На неделе ВОЗ официально подтвердила: Россия вышла на плато. Голосование тоже решили не откладывать надолго - оно пройдет уже в июле.

«Нам всем вместе удалось решить главную задачу – не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется», - отмечает Путин.

На онлайн-связи с ним министр здравоохранения и главный санитарный врач: обсуждают, когда эпидемиологическая обстановка позволит провести голосование. К концу июня уже можно – говорят они президенту. Например, в день парада Победы.

«Мне коллеги говорили об этом, провести это голосование в день парада. Не надо ничего смешивать, это отдельная крупная веха в жизни страны», - отвечает Путин.

По словам главного санитарного врача Анны Поповой, к 1 июля – утвержденной дате голосования по поправкам – стране удастся достичь оптимальных показателей.

Президент далее интересуется, не помешает ли голосованию проведению ЕГЭ – большинство избирательных участков расположены в школах. Министр просвещения Сергей Кравцов объясняет, что нет, так как экзамены собираются провести только 3 июля.

«Обращаюсь к руководителям регионов Российской Федерации, губернаторам. Прошу вас содействовать в организации общероссийского голосования исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей. Это остается безусловным, первейшим и самым главным приоритетом. И, конечно, обращусь и к нашим гражданам, к людям, с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании. Поскольку речь идет об основном законе – Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей», - резюмирует президент.

Новые поправки меняют статус самой Конституции, закрепляют ее верховенство над международным правом. Люди, что принимают решения, – элиты – теперь лишаются второго гражданства. У госсовета повышается статус – он теперь занимается нацпроектами. Госдума отныне назначает всех министров, кроме силовых. Последние – прерогатива президента.

По опросам ВЦИОМ, самый популярный блок поправок – социальный. Соцпакет одобряют почти все – 90% россиян. Это индексация пенсий каждый год, социальные выплаты семьям с детьми, а материнский капитал теперь будут давать даже за первого ребенка.

Поправки еще не приняли, но на деле многие из них уже действуют: минимальный размер оплаты труда подняли, люди получают соцвыплаты на детей, сертификаты на материнский капитал за первого ребенка.

Для жительницы Москвы Минары Мазур, бизнес-леди и мамы, пандемия стала не простым временем. Отсрочка платежей по кредитам оказалась первым подарком, вторым - выплаты ко Дню защиты детей.



«Конечно, было очень приятно первого июня в День защиты детей получить выплату. Приятно, что государство о нас помнит и в такое сложное время оказывает нам материальную поддержку», - говорит она.

Еще одна важная часть социального пакета поправок: каждый человек должен получать бесплатную медицинскую помощь, независимо от места проживания. Что это значит, жительница Москвы Алена Павлова поняла год назад, когда температура поднялась под сорок. Гайморит с осложнениями, затем скорая помощь, больница. По словам девушки, и лечение, и отношение персонала в обычном госпитале к ней было даже лучше, чем в частной клинике.

«Людям гарантируют не просто бесплатный прием одного врача, а полностью бесплатное обслуживание и лечение от всех категорий врачей», - отмечает она.

Вопрос о поправках возник давно, еще много лет назад, говорит член Совета Федерации Олег Морозов. И как показал период пандемии, бесплатная медицина, поддержка семей с детьми, социальные выплаты – все то, что теперь прописано в Конституции, – волнует людей в первую очередь.

«Эти поправки продиктованы самой жизнью. И о необходимости править Конституцию говорили все. Участники рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, которые представляют совершенно разные сегменты нашего общества, предложили четыре пятых поправок. Поэтому все, что сейчас меняется в Конституции - это ответы на запросы общества, разных его сторон, разных сегментов», - объясняет Морозов.





В фойе Центризбиркома расставлены стенды, где можно увидеть, как будет проходить голосование. Главный принцип – безопасность. На избирательный участок будут пускать не больше 12 человек в час, чтобы никого не подвергать риску. На пол нанесут разметку - расстояние между людьми должно быть не меньше двух метров.

У входа каждому будут замерять температуру, раздавать одноразовые маски, каждая из которых запакована, перчатки и ручки. В данном случае они тоже одноразовые. Член избирательной комиссии – в маске и за защитным экраном. Вход и выход в разных местах, чтобы люди не контактировали друг с другом.

Тот, кто планирует стать наблюдателем, должен сдать тест на коронавирус. То же самое касается и члена участковой комиссии. Причем сделать это нужно за день-два до голосования.

Если по какой-то причине прийти на избирательный участок человек не может – например, находится на карантине – возможность проголосовать все равно есть. Члены избирательной комиссии придут и вручат пакет с бюллетенем, маской, перчатками и ручкой. Сами они будут ждать решения за дверью и когда получат, опустят бюллетень в урну. В нем один вопрос: «Одобряете ли поправки в Конституцию?» и два варианта – «да» или «нет».

Голосовать не обязательно по месту прописки. Достаточно сообщить на сайте мобильный избиратель, где вы будете находиться с 25-го по 30 июня. И прийти на ближайший избирательный пункт.

«Такая возможность посредством мобильного избирателя есть у всех тех, кто в шесть предшествующих дню голосования дней находится не там, где он прописан», - поясняет председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко уточняет, что голосовать можно будет в течение недели.

«Гражданам, которые изъявят такое желание, организуют надомное голосование. Те регионы, которые изъявят свою готовность по электронному голосованию, там граждане смогут воспользоваться таким форматом», - поясняет она.

Сделать свой выбор онлайн смогут жители нескольких регионов. Это Москва и область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Карелия и Нижний Новгород. На то, чтобы проголосовать в Сети, есть целых шесть дней - с 25-го по 30 июня. Для этого достаточно заранее оставить заявку на сайте госуслуг. Само же голосование будет проходить на новом портале.

Согласно опросам, участвовать в голосовании собирается не меньше 60% россиян. Поправки будут приняты в том случае, если больше половины из них проголосуют «за». Путин не раз подчеркивал, насколько этот выбор важен и серьезен – 1 июля россияне решают, какой будет жизнь страны на протяжении ближайших лет, а возможно, и десятилетий.