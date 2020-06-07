Трамп приказал вывести Нацгвардию из Вашингтона

Дональд Трамп отдал приказ о выводе войск Национальной гвардии из Вашингтона. Об этом президент США написал в своем Twitter.

«Ситуация находится под полным контролем. Прошлой ночью на улицы вышло гораздо меньше протестующих, чем ожидалось. Но в случае чего войска всегда могут вернуться», - сообщил глава Белого дома.

Напомним, что Нацгвардия была введена в Вашингтон и несколько других городов США из-за неутихающих протестов. Они начались после того, как в результате грубого ареста скончался чернокожий охранник Джордж Флойд. Полицейский во время задержания надавил мужчине на горло, из-за чего произошла асфиксия.