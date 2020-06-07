«Получают то, что посеяли»: Захарова высказалась о беспорядках в США

Соединенные Штаты, где в последние дни идут массовые протесты, столкнулись с последствиями тех же самых идей и тезисов, которые насаждали во всем мире. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, США продвигали возможность дестабилизации обстановки в других странах и игры на внутренних противоречиях, которые являются «естеством любого государства и народа».

«То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединенных Штатах… они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя», - сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Волна протестов началась в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр в магазине. Один из полицейских надавил Флойду коленом на горло, игнорируя крики мужчины о том, что он не может дышать и двигаться. Впоследствии афроамериканец умер в больнице. Видео задержания попало в Сеть и вызвало возмущения как в США, так и в остальном мире.