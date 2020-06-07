Полиция Приморья начала проверку видео с загоравшим на Вечном огне мужчиной

Полиция начала проверку видео с мужчиной, который загорал в чаше Вечного огня на мемориале в городе Артем.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание гражданина, причастного к происшествию», - рассказала РИА Новости представитель управления МВД по региону Ирина Сырова.

Ранее в интернете был опубликован ролик, на котором видно, что мужчина лег в чашу Вечного огня и положил ноги на звезду в центре мемориала.

Произошедшее спровоцировало шквал критики в социальных сетях. Люди предлагали оштрафовать мужчину или привлечь к общественным работам.