СМИ рассказали о следующих двух этапах снятия ограничений в Москве

В Москве планируется провести дальнейшее снятие ограничений по коронавирусу в два этапа – с 10 и 15 июня. Об этом заявил «Интерфакс» знакомый с ситуацией источник.

По его словам, столичная администрация в данный момент обсуждает очередные послабления: рассматриваются вопросы о постепенном запуске работы парикмахерских и кафе, отмене графика прогулок. Отказ от цифровых пропусков возможен на финальном этапе снятия ограничений, уточнил собеседник агентства.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что на следующей неделе появится план снятия ограничений до 1 июля. Они будут носить «радикальный» характер.