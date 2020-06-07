В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине

Пожар на скважине начался еще 30 мая из-за разгерметизации соединительного шланга. Нефтегазовая смесь вылилась на распределительную коробку и произошло возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, огонь не подходил к лесу и населенным пунктам.

«Пожар на скважине Аянского (Западного) нефтяного месторождения ООО «Тихоокеанский терминал» на территории Усть-Кутского района потушен. Как и планировалось, были привлечены силы военных артиллеристов, которые выстрелом сбили фонтанную арматуру», - говорится в сообщении.

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