В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
Пожар на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области потушен. Об этом заявили в правительстве региона.
«Пожар на скважине Аянского (Западного) нефтяного месторождения ООО «Тихоокеанский терминал» на территории Усть-Кутского района потушен.
Как и планировалось, были привлечены силы военных артиллеристов, которые выстрелом сбили фонтанную арматуру», - говорится в сообщении.
Работа артиллеристов Центрального военного округа помогла установить противовыбросовое оборудование для дальнейшей герметизации скважины и ликвидации пожара.
Пожар на скважине начался еще 30 мая из-за разгерметизации соединительного шланга. Нефтегазовая смесь вылилась на распределительную коробку и произошло возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, огонь не подходил к лесу и населенным пунктам.