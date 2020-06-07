В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов не отвечает внутренней повестке Чехии
Высылка российских дипломатов из Чехии не отвечает внутренней повестки этой страны. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что отношения Праги с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии.
«Это не нужно чехам. У населения, у народа этой страны, мне кажется, во-первых, есть право решать и выстраивать свое внутреннее отношение к России, к людям, которые живут в нашей стране, к ее повестке. Но ведь их никто не спрашивал»,- сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
Накануне официальный представитель МИД РФ сообщила, что Чехию ждут ответные меры.
О высылке российских дипломатов было объявлено в пятницу, 5 июня. Премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил, что это связано с инцидентом с ядом рицином. Речь идет о публикации в одном из чешских СМИ материала, в котором утверждалось, что сотрудник дипмиссии РФ якобы пытался провезти в страну яд с целью отравить муниципальных чиновников. Сам Бабиш признал, что ситуация оказалась вымыслом.
В Москве все обвинения отвергают. Например, в Россотрудничестве заявили, что это является продолжением истории со сносом в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу.