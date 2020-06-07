В Москве пройдет прощание с Михаилом Кокшеновым

В воскресенье в 10.30 утра начнется прощание с народным артистом России Михаилом Кокшеновым, который скончался на 84 году жизни.

«Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10.30 утра», - написала в Facebook поэтесса Любовь Воропаева.

Прах актера будет захоронен на Новодевичьем кладбище в фамильном склепе, где похоронены мама, бабушка и другие родственники артиста.

Актер скончался вечером в четверг, 4 июня, в лечебном центре в Подмосковье. Причиной смерти стали последствия перенесенного инсульта, рассказала супруга артиста. Болезнь сразила Кокшенова в октябре 2017 года. После выписки из больницы в январе 2018 года, Михаил Кокшенов на публике не появлялся.