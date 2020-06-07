В День русского языка «Волонтеры Конституции» запустили акцию «Декламируй»

Шестого и седьмого июня добровольцы всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» совместно с общественным движением «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров запускают акцию «Декламируй!», которая направлена на объединение всех желающих проявить навыки ораторского мастерства.

Любовь к родному языку и великим русским произведениям зарождается с самых первых лет жизни. Каждый может похвастаться количеством выученных наизусть произведений за проведенные в школе годы.

Волонтеры запустили акцию «Декламируй!», которая приглашает желающих со всей страны продекламировать отрывок из любимого произведения. Мероприятие проводится в различных уголках Российской Федерации возле памятников Александра Сергеевича Пушкина.

Добровольцы, организовывая данную акцию, хотят привлечь всех не только проявить свои ораторские способности и любовь к русскому языку, но и обратить внимание на исторические места и памятники в городах России, которые установлены в честь людей, посвятивших свою жизнь развитию русского языка. Кроме того, одна из предлагаемых поправок в Конституцию касается напрямую русского языка и этой акцией «Волонтеры Конституции» обращают внимание на актуальность темы в современном российском обществе.

В рамках мероприятия участники общественных движений сами проявят свои способности и продекламируют произведения Александра Сергеевича Пушкина, также организуют мастер-классы по художественному чтению и​ ораторскому искусству.

Помимо прочего, волонтеры приведут в порядок памятники, установленные в честь людей, которые посвятили жизнь развитию русского языка и литературы, в том числе писателям, поэтам, филологам и ученым.

Отметим, что акция входит в линейку проектов Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции».

Ранее более 100 тысяч россиян зарегистрировались на сайте волонтерыконституции.рф и ​теперь проходят специальное онлайн-обучение, по итогам которого сдают «Гражданский экзамен». Успешное прохождение экзамена позволит добровольцу официально стать частью «Волонтеров Конституции».

Двадцать первого февраля Центризбирком подписал соглашение о взаимном сотрудничестве с Ассоциацией волонтерских центров, выступившей ранее с предложением о создании Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». В рамках соглашения волонтеры расскажут гражданам о планируемых изменениях в Конституцию и Общероссийском голосовании.

Напомним, что голосование по внесению поправок в Конституцию, назначенное на 22 апреля 2020 года, было перенесено из-за с непростой эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции. В сложившейся ситуации добровольцы проекта «Волонтеры Конституции» активно принимали​ участие во всероссийской акции взаимопомощи «#Мывместе».

Первого июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля голосования по поправкам в Конституцию. Дату мероприятия определили на рабочем совещании у главы государства.