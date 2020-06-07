В Норильск прибыли снегоболотоходы для разведки загрязненной территории: видео

Специалисты Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС прибыли в Норильск. Они будут задействованы в разведке загрязненной территории и оказании другой необходимой помощи.

На месте чрезвычайной ситуации уже работает группа спасателей.

«Девять специалистов и шесть единиц техники, в числе которых снегоболотоходы, позволят ускорить мобильность группировки», - отметили в МЧС.

Прибывших специалистов разместили в полевом лагере в палатке, рассчитанной на экстремальные температуры до минус 40 градусов. Созданы все условия для их жизни и работы в автономном режиме.