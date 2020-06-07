Пожарный поезд тушит горящий в Хабаровске склад

На улице Целинной в Хабаровске горит склад с пиломатериалами. В региональном МЧС сообщили, что огонь охватил 1500 метров.

«В целях скорейшей локализации и ликвидации пожара в складском помещении на улице Целинной в Хабаровске принято решение о привлечении пожарного поезда. В настоящий момент он уже прибыл на место и приступил к проведению работ по ликвидации огня», - отметили в экстренных службах.

В МЧС добавили, что складское помещение окружено бревнами, из-за этого затруднена работа пожарных подразделений. Спасатели частично убрали их с помощью тяжелой техники, другую часть пролили водой для предотвращения угрозы возгорания.

В тушении пожара принимают участие 42 человека и 15 единиц техники. Информации о пострадавших и погибших не поступало.