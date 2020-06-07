Гигантские дыры неизвестного происхождения нашли в одном из сел Забайкалья

Жители села Утан, расположенного в Забайкальском крае, нашли в земле гигантские отверстия неизвестного происхождения. Фотографии опубликованы на сайте «Чита.Ру».

© "Чита. Ру"

Как рассказала изданию одна из местных жительниц, глубина дыр составляет примерно 10 метров.

«Откуда ямы - не знаем. Житель села весной пас коней и обнаружил их, тогда они были полметра», - сказала глава села Татьяна Петрук.

Всего жители нашли 4 отверстия, самое большое решили засыпать.

© "Чита. Ру"

По словам Петрук, в этих углублениях раньше могли быть подземные склады. Однако точное происхождение дыр неизвестно.

Отмечается, что данное село было основано в 1743 году. В советское время там в основном занимались сельским хозяйством.