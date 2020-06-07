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В «Норникеле» назвали срок завершения первых проверок после ЧП в Норильске

Иван Линдеманн
14:58 07.06.2020
В настоящее время внутренние службы компании проверяют состояние топливные баков, свай и грунты.
В «Норникеле» назвали срок завершения первых проверок после ЧП в Норильске
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Первые внутренние проверки после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, в результате которой произошла утечка топлива, будут завершены в июне. Об этом сообщили в «Норникеле». Итоги всех проверок компания сможет получить до конца года.

«Проверки резервуарного парка сейчас проходят не только на объектах НТЭК, но также и на других предприятиях, в частности, на ТТК (Таймырская топливная компания)», - заявил директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин.

В настоящее время внутренние службы компании проверяют состояние топливные баков, свай и грунты. По словам Уткина, поврежденный на ТЭЦ-3 бак уже был исправлен и прошел экспертизу безопасности.

«Он проходил в 2019 году, как и все баки проходят, внеплановые проверки. Но на всякий случай, чтобы не произошло еще и рядом какой-то подвижки грунтов, мы перекачиваем топливо из этого бака», - сказал директор филиала компании.

ЧП в Норильске произошло 29 мая. В результате разгерметизации резервуара с нефтепродуктами в грунт и две реки попало свыше 20 тысяч тонн топлива. В регионе объявлен режим ЧС федерального уровня.

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