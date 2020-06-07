СМИ стало известно о предложении Росавиации возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля

Росавиация планирует вскоре направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за границу с 15 июля текущего года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в одной из авиакомпаний.

«Вчера в Росавиации прошло совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов РФ с 15 июля в 15 стран. Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор», - сказал собеседник агентства.

По данным информагентства, список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят в будущем совместно. Отмечается, что для бизнес-авиации планируется открыть полеты «почти во все страны».

В материале также говорится, что совещание было инициировано в связи с поручением премьер-министра России Михаила Мишустина, которое касалось вопросов восстановления авиационного сообщения с иностранными государствами и формирования сценария развития отрасли, а также мер поддержки авиаперевозчиков. В мероприятии приняли участие представители крупнейших авиакомпаний.