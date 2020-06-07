Росстат рассказал о регионах с самой большой зарплатой на начало 2020 года

По данным Росстата, самая высокая средняя зарплата по итогам первого квартала текущего года была зафиксирована на Чукотке. Денежный показатель составил 109,1 тысячи рублей в месяц. Далее за Чукоткой идут Ямало-Ненецкий автономный округ (101,5 тысячи рублей), Москва (95,5 тысячи рублей), Магаданская область (89,5 тысячи рублей). А замыкает пятерку «богатых» регионов Сахалин (89,4 тысячи рублей).

По данным экспертов, в целом по России средняя зарплата за январь—март 2020 года составила 48,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали профессии с наиболее выросшими из-за пандемии зарплатами. Особым спросом стали пользоваться услуги упаковщиков, комплектовщиков, курьеров, грузчиков и разнорабочих.