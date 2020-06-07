В Минздраве посоветовали переболевшим COVID-19 соблюдать меры профилактики

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова посоветовала соблюдать меры профилактики против COVID-19 тем, кто уже переболел, так как антитела не всегда гарантируют защиту от повторного заражения.

«Профилактика нужна даже тем, кто уже переболел этим заболеванием. Дело в том, что во время болезни синтезируются антитела, но они не всегда гарантируют защиту от повторного заражения», - подчеркнула специалист.

Она также уточнила, что все россияне должны понимать, что от каждого зависит благополучие относительно снижения распространения инфекции.

При этом, по мнению Малинниковой, сегодня можно говорить, что система российского здравоохранения справляется с ситуацией.

«Ситуацию с коронавирусной инфекцией я расцениваю как объективное отражение эпидемического процесса этого заболевания и объема проводимых лечебных и профилактических мероприятий», - подытожила инфекционист.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до 2021 года. В официальном документе разъяснены требования, каким образом должны организовываться профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия.