СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перебрались в Новую Зеландию, где проживают под новыми именами. Об этом пишет The Sunday Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в правительстве Великобритании.

По информации издания, для обоих были придуманы новые биографии и оформлены нужные документы. Кроме того, им была оказана помощь «для того, чтобы начать новую жизнь».

В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.

При этом The Sunday Times пишет, что бывший сосед Сергея Скрипаля Росс Кассиди в декабре получил от него открытку, содержащую поздравление с Рождеством. Супруги Кассади больше десяти лет тесно общались со Скрипалями и стали единственными гражданскими лицами, которым разрешили навестить Юлию Скрипаль в больнице.

В 2019 году ряд СМИ в Британии распространил информацию о том, что отца и дочь могут переселить в одну из стран, входящих в разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes). Помимо Соединенного Королевства, это Австралия, Канада, Новая Зеландия и Соединенные Штаты.